A presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) disse hoje, no parlamento, que houve vendas agressivas no Banif, mas que não foi encontrada evidência de venda irregular generalizada de produtos financeiros pelo banco.

"As conclusões possíveis, dada a distância temporal e a impossibilidade de localização de dados e documentos potencialmente relevantes, confirmam a existência de casos de vendas agressivas, em particular em algumas emissões de dívida, mas não permitem a identificação de evidências de prática generalizada de comercialização irregular de produtos financeiros", disse Gabriela Dias na comissão de Orçamento e Finanças.

Apesar de ter admitido que nesta análise a CMVM se deparou com alguns problemas, nomeadamente de não identificação de documentos, a responsável pelo regulador dos mercados financeiros disse que a averiguação do que se passou no Banif com a venda de produtos financeiros envolveu um "esforço significativo", em que contou com a ajuda do Banco de Portugal, com a "recolha e análise de milhões de registos de clientes, 400 gigabytes de informação e dezenas de entrevistas a ex-colaboradores e clientes".