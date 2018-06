Actualidade

A Pastelaria Suíça, localizada na baixa de Lisboa, desistiu da classificação de "Loja com História" e vai encerrar "num futuro próximo", anunciou hoje o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Duarte Cordeiro.

Fundado em 1922, o estabelecimento localizado na Praça D.Pedro IV (no Rossio) candidatou-se ao programa municipal "Lojas com História", mas acabou por desistir de receber tal classificação por ter iniciado negociações com o novo senhorio - um fundo internacional que adquiriu o quarteirão - "no sentido de chegar a acordo para cessar atividade", disse o vereador.

Numa carta enviada à Câmara de Lisboa há duas semanas (a 15 de junho), e à qual a agência Lusa teve acesso, o proprietário revela que se afigura necessário, "num futuro próximo, o encerramento da Pastelaria Suíça, pelo menos no espaço que agora ocupa".