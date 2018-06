Actualidade

A equipa de hipismo portuguesa conquistou hoje o ouro na prova de equipas mistas nos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, Espanha, elevando para 12 as medalhas conquistadas por Portugal.

António Matos Almeida, Duarte Seabra, Luís Sabino Gonçalves, Rodrigo Almeida formaram a equipa que venceu o ouro no desempate com a França, conforme confirmou o chefe de equipa Francisco Louro que assistiu à prova no Royal Polo Club de Barcelona, infraestrutura localizada a cerca de 100 quilómetros do epicentro dos Jogos do Mediterrâneo.

Nesta prova de equipas mistas, Portugal competiu só com homens, tendo arrecadado o terceiro ouro para a delegação portuguesa depois de, ao segundo de competição, no sábado, Melanie Santos e João Pereira terem conseguido o primeiro lugar no triatlo.