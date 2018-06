Actualidade

O Parque de Serralves recebe, nos três primeiros sábados de julho, três concertos na 27.ª edição do programa Jazz no Parque, este ano dedicado ao 'jazz' "além do 'mainstream' e da vanguarda".

No primeiro dos três sábados, a 07 de julho, Mané Fernandes apresenta um novo projeto, "The Mantra of the pHAT Lotus", antes de, no dia 14, Lucía Martínez & The Fearless se estrear em Portugal e, no dia 21, ser a vez do grupo multinacional Naked Wolf também tocar pela primeira vez em solo luso.

Considerando que, ao programar concertos de 'jazz', "as opções pelo 'groove' ou pela exploração de possibilidades são habitualmente exclusivistas", a organização do ciclo decidiu, então, apresentar "três projetos que contrariam a separação entre o que se considera mais acessível e popular e o que é remetido para o chamado experimentalismo".