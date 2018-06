Mundial2018

O Brasil, vencedor face à Sérvia por 2-0, e a Suíça, que empatou 2-2 com a Costa Rica, qualificaram-se hoje para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2018, na terceira jornada do Grupo E.

Em Moscovo, Paulinho, aos 36 minutos, servido por Philippe Coutinho, e Thiago Silva, aos 68, após canto de Neymar, apontaram os tentos dos brasileiros, que ganharam o agrupamento, com sete pontos, contra cinco dos helvéticos.

Blerim Dzemaili, aos 31 minutos, e Josip Drmic, aos 88, apontaram, por seu lado, os tentos dos suíços, em Nijni Novgorod, onde Kendall Waston, aos 56, e Yann Sommer, aos 90+3, na própria baliza, após penálti de Bryan Ruiz, faturaram para os costa-riquenhos, os únicos que ainda não tinham golos.