Actualidade

O vereador dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa disse hoje que a capital "está disponível e interessada" em acolher os imigrantes do navio Lifeline, que o Governo anunciou que Portugal tem condições para aceitar.

Esta tarde, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, adiantou que Portugal tem condições para acolher cerca de um décimo dos 230 imigrantes que estão a bordo do navio humanitário da organização não-governamental alemã Lifeline.

Em declarações à agência Lusa no final da reunião pública da Câmara de Lisboa, que decorreu nos Paços do Concelho, o vereador Ricardo Robles (BE - que tem um acordo de governação da cidade com o PS) disse que "a confirmar-se essa possibilidade", Lisboa "tem condições para fazer esse acolhimento".