Actualidade

O Sporting empatou hoje a final do campeonato português de futsal, ao vencer fora o Benfica, por 2-0, no desempate por grandes penalidades, após um empate a cinco golos no quarto jogo da final do campeonato.

Cardinal (03 e 13 minutos), Caio Japa (11), Dieguinho (17) e Divanei (31) fizeram os golos do Sporting, enquanto Fernandinho (02, 28 e 36), Deives (19) e Raul Campos (40) marcaram para o Benfica.

O quinto e último jogo da final disputa-se no sábado, no Pavilhão João Rocha, casa dos 'leões'.