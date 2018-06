Actualidade

O líder do PSD reúne-se hoje, em Luanda, com o Presidente angolano, João Lourenço, e com o líder do MPLA, José Eduardo dos Santos, numa visita com que pretende cimentar a relação entre os dois países.

Em declarações aos jornalistas à chegada a Luanda, na quarta-feira, Rui Rio explicou que a visita a Angola envolve "dois contactos extraordinariamente relevantes", referindo-se à reunião com João Lourenço e ao encontro com José Eduardo dos Santos, no contexto das relações que o partido mantém.

"Relações que o PSD sempre manteve e quer continuar a manter com o MPLA, relações positivas. E por outro lado aquilo que eu, enquanto português e líder da oposição em Portugal, tenho todo o gosto em contribuir, justamente para continuar a cimentar essa relação de há algum tempo e cada vez melhor", afirmou.