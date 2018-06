Actualidade

A entrega do Leão de Prata da Bienal de Dança de Veneza à coreógrafa cabo-verdiana Marlene Monteiro Freitas, em reconhecimento pela sua carreira, marca o calendário de hoje do festival, que encerra no próximo domingo.

O prémio é entregue a Marlene Monteiro Freitas depois da estreia italiana do espetáculo "Bacantes - Prelúdio para uma purga", estreado em abril do ano passado, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Nascida em 1979, em São Vicente, Cabo Verde, Marlene Monteiro Freitas é um "presença eletrizante", detentora de "um poder dionisíaco", nas suas produções, destacou a Bienal, quando anunciou a atribuição do prémio de carreira à bailarina e coreógrafa, no passado mês de janeiro.