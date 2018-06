Actualidade

A presidente do Conselho Fiscal da Associação Zoófila Portuguesa apresentou uma queixa-crime por alegado abuso de confiança contra a presidente da instituição, Ana Fernandes, que está demissionária, com o resto da direção, desde dia 20 de junho.

De acordo com o jornal Diário de Notícias (DN), a presidente do conselho fiscal da Associação Zoófila Portuguesa (AZP), Luísa Coelho, avançou na semana passada com a queixa-crime por abuso de confiança contra Ana Fernandes, "suspeita de ter feito "negócios consigo mesma".

Em causa, segundo o DN, estão irregularidades imputadas à presidente da instituição e deputada municipal do PAN em Odivelas, sobretudo por ter em seu nome uma empresa que prestava serviços à AZP.