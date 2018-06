Actualidade

Um homem de 29 anos atacou com uma faca três crianças e uma mulher, nas imediações de uma escola em Xangai, a "capital" financeira da China, tendo morto dois rapazes, informou hoje a polícia local.

O suspeito cometeu o ataque às 11:30 da manhã (04:30, em Lisboa) e foi apanhado pela polícia com a ajuda de transeuntes, segundo o comunicado do gabinete de segurança pública do distrito de Xuhui, difundido 'online'.

Um terceiro rapaz e a mulher sobreviveram e não correm risco de vida.