Actualidade

O compositor e regente húngaro Péter Eötvös, a Fundación Santa María de Albarracín, de Espanha, e a Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira são vencedores do Prémio Internacional Terras Sem Sombra, foi hoje divulgado.

O Festival Terras Sem Sombra (FTSS), que acontece de fevereiro a julho, no Alentejo, distingue anualmente entidades ou personalidades nas áreas da Música, Valorização do Património Cultural e Salvaguarda da Biodiversidade, que o certame desenvolve no âmbito da sua programação.

Candidataram-se "mais de meia centena de propostas", tendo o júri escolhido "três casos exemplares nas áreas que são os pilares do festival, a promoção da música, a valorização do património cultural e a salvaguarda da biodiversidade", disse à agência Lusa José António Falcão, diretor executivo do Terras Sem Sombra.