Mundial2018

O 'Evereste' que Portugal deve subir até ao desejado e inédito título Mundial de futebol começa a ser escalado sábado, frente ao Uruguai, adversário com selecionador experimentado e uma equipa valorizada, além dos terríveis Luis Suárez e Cavani.

Nos oitavos de final, sábado, em Sochi, Portugal terá pela frente a única seleção que ainda não sofreu qualquer golo, fazendo o pleno dos nove pontos, após derrotar Egito e Arábia Saudita por 1-0 e, já apurado, a anfitriã Rússia por 3-0.

Com vários conhecidos do futebol português, casos de Maxi Pereira, Coates, Cristian Rodríguez e Urreta, o Uruguai começa por ser a identidade do mais velho selecionador na competição, Oscar Tabárez, de 71 anos, e há 12 à frente da equipa, desde 2006, cumprindo na Rússia o seu quarto mundial.