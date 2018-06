Actualidade

O Comité Central do PCP, órgão dirigente alargado entre congressos, reúne-se pela segunda vez este ano, sexta-feira e sábado, antes da intensificação das negociações com o Governo para o último Orçamento do Estado (OE2019) da legislatura.

Segundo fonte comunista, o "quadro marcado pela confirmação dos condicionamentos decorrentes das opções" do executivo minoritário do PS e sua "convergência crescente" com "PSD e CDS, nomeadamente em matéria de legislação laboral, mas não só", será um dos grandes focos do encontro.

A primeira reunião de 2018 desta estrutura do PCP aconteceu no fim de semana de 20 e 21 de janeiro, uma semana após a eleição de Rui Rio como presidente do PSD e de declarações públicas do sucessor de Passos Coelho a favor de entendimentos com os socialistas e, reciprocamente, da parte do secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa.