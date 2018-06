Actualidade

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) aprovou hoje o Documento de Estratégia do País referente a Moçambique entre 2018 e 2022, dando especial atenção à agricultura nos meios rurais, às infraestruturas e à diversificação económica.

"O setor agrícola em Moçambique desempenha um papel primordial na economia, particularmente do ponto de vista do crescimento rural, dado o seu grande, mas ainda por explorar, potencial para o agronegócio e as cadeias de valor no setor da agricultura", lê-se num comunicado do BAD disponibilizado hoje no site do banco.

"A falta de infraestrutura e apoio à transformação agrícola, no entanto, têm sido um obstáculo ao desenvolvimento de cadeias de valor e têm prejudicado as populações rurais o potencial agrícola do país", acrescenta-se no documento, que dá conta que a estratégia para os próximos cinco anos vai ajudar o país a melhorar o ambiente de negócios através de investimentos nas infraestruturas.