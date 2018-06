Actualidade

A silvicultura inverteu em 2016 a trajetória de crescimento iniciada em 2008 e diminuiu em 3,4% o seu contributo para a economia (VAB - Valor Acrescentado Bruto), face ao ano anterior, revelam dados do INE hoje divulgados.

A descida do VAB em 2016 foi de 3,4% em valor e de 1,9% em volume e, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), é resultado da diminuição de 3% da produção da silvicultura, que foi maior do que a queda de 2% registada no consumo intermédio.

O INE explica que a descida de 3% da produção da economia da floresta em 2016 foi motivada, sobretudo, pelas quedas de 5,6% na produção de madeira para triturar e de 5% na produção de serviços silvícolas, que não conseguiram compensar os aumentos de 5,8% na produção de cortiça e de 4,4% na produção de madeira para serrar (constituída principalmente por pinheiro bravo).