Actualidade

A Associação de Lesados do Banif (ALBOA) manifestou-se hoje "surpreendida" com as declarações da presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que afirmou na quarta-feira no parlamento que não houve venda irregular generalizada de produtos financeiros pelo banco.

"Foi com surpresa que ouvimos essas declarações", disse à agência Lusa o presidente da ALBOA, Jacinto Silva, vincando que a associação está na posse de documentação solicitada pela CMVM que prova a existência de práticas "agressivas e enganosas" na venda de produtos pelo Banif.

O responsável disse que a CMVM ainda não agendou o encontro com a ALBOA para a receção desses documentos, pelo que reage com surpresa às declarações de Gabriela Dias, que foi ouvida na quarta-feira na comissão de Orçamento e Finanças.