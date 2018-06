Sporting

Bruno de Carvalho, destituído da presidência do Sporting, apelou hoje ao fim do processo disciplinar de que é alvo por parte do clube, reclamando "liberdade" para se candidatar às eleições de 08 de setembro.

"Apelo novamente para que parem com os processos disciplinares em curso e que deixem aos sportinguistas a liberdade de se candidatarem e aos outros de poderem escolher quem querem, no próximo dia 08 de setembro, a liderar o clube, incluindo o último presidente e o seu CD [Conselho Diretivo], se tal for a nossa decisão", escreveu hoje Bruno de Carvalho na sua página no Facebook.

Bruno de Carvalho, o vice-presidente Carlos Vieira e os vogais Rui Caeiro, Alexandre Godinho, José Quintela, Luís Gestas e Luís Roque foram suspensos pela Comissão de Fiscalização nomeada pela Mesa da Assembleia Geral do Sporting e deveriam ter respondido até quarta-feira às notas de culpa dos respetivos processos disciplinares.