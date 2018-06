Actualidade

A economia dos Estados Unidos cresceu no primeiro trimestre deste ano 2%, ligeiramente abaixo dos 2,2% previstos anteriormente, indicou hoje o Departamento do Comércio norte-americano.

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos entre janeiro e março deste ano, agora revisto pelo Governo federal do país e segundo a agência financeira Bloomberg, cresceu a "um ritmo mais lento" do que a anterior estimativa.

O abrandamento do ritmo de crescimento do PIB no primeiro trimestre deste ano tem a ver com a revisão em baixa do ritmo de crescimento das despesas com serviços e do stock de investimento, justificou aquele organismo oficial norte-americano.