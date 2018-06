Actualidade

O Teatro Municipal do Porto (TMP) contará com 11 estreias nacionais, entre um total de 63 espetáculos, entre setembro deste ano e fevereiro de 2019, num total de 120 récitas, foi hoje anunciado.

Na apresentação da programação para o Teatro Rivoli e o Teatro Campo Alegre, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que assumiu o pelouro da Cultura, destacou a programação "intensa e vibrante" do TMP, com o diretor, Tiago Guedes, a reforçar as "mudanças significativas na periodicidade" dos lançamentos de novas programações, com duas agendas em vez de três, e uma mudança gráfica para as agendas e outros materiais promocionais.

No arranque do programa 2018/2019, estão 20 espetáculos de companhias e estruturas da cidade, das quais 13 são coproduções do Teatro Municipal, que, ao longo da temporada, soma um total de 21 peças em parceria.