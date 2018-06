Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, classificou as reuniões com o líder do MPLA, José Eduardo dos Santos, e com o Presidente angolano, João Lourenço, como "de grande relevo" para Portugal, garantindo que visitou Angola mal teve oportunidade.

Em apenas quatro horas, durante a manhã de hoje, o líder do maior partido da oposição em Portugal foi recebido em Luanda pelas duas figuras mais importantes do quadro político angolano, mas preferiu não sobrevalorizar o facto de acontecerem antes da anunciada visita a Luanda do primeiro-ministro português, António Costa.

"Eu vim quando tive oportunidade de vir. A minha deslocação a Angola está pensada há bastante tempo, desde que eu sou presidente do partido, houve a oportunidade de o fazer agora e eu fi-lo agora", disse Rui Rio, questionado pelos jornalistas, ainda na sede nacional do MPLA, sobre uma antecipação ao primeiro-ministro português.