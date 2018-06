Actualidade

A artista plástica Joana Vasconcelos qualificou hoje de "momento muito importante" e "de charneira" na sua carreira a exposição "I'm Your Mirror", no Museu Guggenheim Bilbau, em Espanha, que abre ao público esta sexta-feira.

"Expor no Guggenheim é um momento muito importante para a minha carreira, porque é um momento de charneira", disse a artista à agência Lusa, sublinhando o facto de ser a primeira portuguesa a apresentar as suas obras "no maior museu da Península Ibérica e um dos maiores da Europa".

Para Joana Vasconcelos, tudo isso permite-lhe ter "uma visibilidade e uma interação com os públicos" nacionais e internacionais, e também uma "maior expansão" da sua obra, no futuro.