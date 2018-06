Actualidade

O Tribunal de Torres Vedras decidiu manter em prisão preventiva o homem que foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito de ter asfixiado um amigo até à morte no concelho, disse hoje fonte da PJ.

O arguido vai aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

O crime terá ocorrido na sexta-feira, depois de a vítima, de 67 anos e residente na Ericeira, Mafra, se ter deslocado a casa do alegado homicida, de 53 anos, em Casais da Arruda, ambas as localidades no distrito de Lisboa.