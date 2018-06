Actualidade

O judoca português Anri Egutidze conquistou hoje a medalha de bronze na categoria de -81 kg nos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, Espanha.

Anri Egutidze venceu o espanhol Alfonso Urquiza no combate pelo bronze, dando a 13.ª medalha de Portugal nos Jogos do Mediterrâneo, competição na qual se estreia com 232 atletas em 29 modalidades.

Até ao momento a delegação portuguesa arrecadou três outros (triatlo masculino e feminino), três pratas (natação e canoagem) e sete bronzes (judo, natação, tiro e ciclismo).