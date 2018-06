Mundial2018

A Colômbia, vencedora por 1-0 face ao Senegal, e o Japão, apesar do desaire por 1-0 com a Polónia, conquistaram hoje as duas últimas vagas nos oitavos de final do Mundial de futebol de 2018.

A formação sul-americana venceu o Grupo H, com seis pontos, contra quatro de asiáticos e africanos, que também empataram nos golos (4-4) e no confronto direto (2-2), acabando os nipónicos por ficar à frente por terem menos amarelos (quatro contra seis).

Em Samara, os colombianos venceram com um golo do central Yerry Mina, aos 74 minutos, de cabeça, na sequência de um canto marcado por Quintero, enquanto em Volgograd, os polacos, já eliminados, ganharam com um tento de Jan Bednarek, aos 59.