Actualidade

Os elevados níveis de precipitação na Península Ibérica, que em março e abril atingiram o dobro da média mensal, encheram os reservatórios e potenciarão as receitas de produtores hidroelétricos como a Iberdrola e EDP, refere hoje a Moody's.

"A Iberdrola e a EDP tirarão os maiores proveitos da melhoria das condições hídricas em termos absolutos, já que são os produtores com as maiores frotas hidroelétricas", sustenta o vice-presidente sénior da agência de notação financeira num relatório hoje divulgado.

Segundo Niel Bisset, a recuperação da capacidade hidroelétrica das barragens da Iberdrola e da EDP, após a seca de 2017, deverá impulsionar as respetivas receitas em, respetivamente, 240 e 200 milhões de euros este ano, mais 27% e 36%, pela mesma ordem, do que no ano passado.