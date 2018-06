Actualidade

O cientista brasileiro Carlos Nobre alertou hoje que o mundo tem menos de uma década para parar a desflorestação da Amazónia, sob risco de a floresta dar lugar a uma imensa savana.

"A mensagem da ciência é de que temos poucos anos, menos de uma década, para 'zerar' a desflorestação e comprometermo-nos com grandes reflorestamentos", disse à Lusa o cientista brasileiro, destacado investigador na área de mudanças climáticas, que participa no Fórum de Florestas Tropicais que decorre esta semana.

"A ciência diz-nos que precisamos criar um novo caminho sustentável para as florestas tropicais", afirmou o investigador, que foi um dos autores principais do Quarto Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que recebeu o Nobel da Paz em 2007.