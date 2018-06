Actualidade

A associação Materiais Diversos está a convidar antigos combatentes residentes no distrito de Santarém a participarem na criação do espetáculo "Amores Pós-Coloniais", que a companhia Hotel Europa começará a preparar em julho no concelho do Cartaxo.

Elisabete Paiva, diretora artística da Materiais Diversos (MD), disse à Lusa que a companhia vai realizar uma residência artística em Pontével, no concelho do Cartaxo (Santarém), de 17 a 23 de julho, aproveitando a concentração de várias pessoas regressadas de África na zona, a que quer juntar antigos combatentes na guerra colonial, numa "reflexão sobre como se vivia o amor, o que era ou não permitido, relações legítimas e ilegítimas, os filhos que nasceram dessas relações", que servirá de base para o espetáculo a estrear no início de 2019.

A 'open call' (abertura de chamada) para ex-combatentes - em https://www.facebook.com/materiaisdiversos.associacaocultural/ - surgiu da perceção de que estes são "pouco chamados a falar e, quando são, é sempre sobre o combate, a perda", sendo objetivo conhecer as suas experiências "mais do lado afetivo, amoroso, seja sobre a relação com as namoradas que ficaram cá, seja com as que deixaram lá", disse.