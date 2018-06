Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje a criação do Conselho de Garantias Financeiras à Exportação e ao Investimento, estabelecendo a sua missão, competências, composição e sistema de funcionamento.

Em comunicado, o Governo adianta que "este Conselho tem como missão apoiar" o Executivo "na prossecução da política de concessão de garantias pelo Estado às operações de crédito ou de seguro à exportação e ao investimento português no estrangeiro".

Com esta entidade, pretende-se "agilizar os mecanismos de seguros de crédito, garantindo a necessária coordenação com as demais políticas do Governo e com as orientações gerais da União Europeia e da OCDE nesta matéria", adianta o comunicado.