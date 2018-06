Actualidade

Portugal vai acolher o terceiro centro líder na investigação sobre cancro e no desenvolvimento de novas terapêuticas START, que ficará instalado no Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN), entrando em funcionamento em 2019, foi hoje anunciado.

Um memorando de entendimento e cooperação foi assinado hoje, no Ministério da Saúde, entre o START - South Texas Accelerated Research Therapeutics e o CHLN, e poderá traduzir-se "no maior investimento estrangeiro feito alguma vez em Portugal, na área de ensaios clínicos oncológicos de Fase 1", segundo o documento.

"Hoje estamos a criar condições para disponibilizar, mais uma vez, inovação ao mais alto nível do conhecimento, da tecnologia e da terapêutica aos nossos doentes e para termos resposta no país para aquilo que é uma preocupação de todos, porque todos assistimos ao crescimento da doença oncológica, todos assistimos à pressão constante de encontrar em tempo útil as melhores respostas", disse à agência Lusa o presidente do CHLN, Carlos Martins, no final da cerimónia que contou com a presença do ministro da Saúde e do presidente do START.