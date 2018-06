Actualidade

O Queer Lisboa - Festival Internacional de Cinema Queer, que decorre em setembro, inclui este ano um programa em torno do VIH/Sida, que inclui um ciclo de cinema, uma exposição e a apresentação de um livro, foi hoje anunciado.

O Queer Lisboa, que cumpre este ano a 22.ª edição, divide-se entre o cinema São Jorge e a Cinemateca Portuguesa, de 14 a 22 de setembro e inclui "um programa multidisciplinar à volta da temática do VIH/Sida, com o título 'O vírus-cinema: cinema queer e VIH/Sida, que congrega um ciclo de cinema, uma exposição e o lançamento de um livro de ensaios", anunciou hoje a organização do festival.

O ciclo de cinema "pretende dar a conhecer os realizadores de vídeo-ativismo do VIH/Sida, colocando obras de emergência em diálogo com algumas das longas-metragens mais emblemáticas sobre o tema".