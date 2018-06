DGArtes

Vinte e um dos 25 projetos artísticos candidatos a apoios à internacionalização vão ser apoiados pela Direção-geral das Artes (DGArtes), num montante de 214.269,04 euros, de acordo com os dados divulgados hoje por este organismo.

A abertura do concurso da DGArtes para apoio a projetos artísticos no domínio da internacionalização, com um montante de 220 mil euros, foi publicada em Diário da República, no passado dia 12 de março.

Este concurso visa apoiar a itinerância de obras ou projetos pelo espaço internacional, nas áreas das artes performativas, designadamente circo contemporâneo e artes de rua, dança, música e teatro.