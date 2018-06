Actualidade

A Sonae Capital celebrou hoje um contrato, através do qual se comprometeu a vender a parcela UNOP 3 do Plano de Pormenor de Troia por 20 milhões de euros à sociedade Lagune Troia, foi comunicado ao mercado.

"A Sonae Capital informa que, através da sua subsidiária Soberana - Investimentos Imobiliários, celebrou um contrato de promessa, compra e venda nos termos dos quais prometeu alienar a parcela definida no Plano de Pormenor de Troia como UNOP 3, pelo valor global de 20 milhões de euros, à sociedade Lagune Troia, detida integralmente pela sociedade de direito francês Lagune", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a informação remetida ao mercado, o projeto Lagune Troia para a UNOP 3 assenta no desenvolvimento de um resort de luxo.