Actualidade

Um tiroteio no jornal The Capital, perto de Washington, em Annapolis, capital do Estado norte-americano de Maryland, provocou hoje vários mortos e feridos, de acordo com órgãos de comunicação social locais.

A Associated Press sublinhou que os órgãos de comunicação social norte-americanos referem que o tiroteio ocorreu na sala de redação do jornal.

A cadeira de televisão norte-americana Fox News referiu que um suspeito foi já detido e revelou que fonte policiais indicam que poderá ter havido mais do que um atirador.