Actualidade

Uma vitória indiscutível sobre o Luxemburgo por 80-58 qualificou hoje a seleção portuguesa de basquetebol para a segunda ronda de qualificação do Eurobasket2021.

Portugal protagonizou uma entrada promissora na partida, com uma boa defesa e com uma eficaz proteção na luta das tabelas, terminando ao fim do primeiro período com uma vantagem de 16 pontos (27-11).

A turma das 'quinas' conseguiu manter a sua supremacia até ao intervalo, contando com a mestria do base José Barbosa na gestão e organização do jogo ofensivo, no qual os extremos João Gomes e Fábio Lima eram os jogadores mais eficazes.