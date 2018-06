Actualidade

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras sofreram "ferimentos graves" num tiroteio no jornal The Capital, perto de Washington, em Annapolis, capital do Estado norte-americano de Maryland, anunciou hoje a polícia.

"Temos conhecimento de pelo menos cinco mortos. Existem mais pessoas gravemente feridas", disse Bill Krampf, chefe interino da polícia local.

Segundo as autoridades, um homem foi detido e está a ser interrogado pela polícia.