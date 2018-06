Actualidade

Fotografias e slides descartados por outros serviram de ponto de partida a "Lost and Found", exposição inaugurada hoje em Lisboa, na qual Rita João e Pedro Ferreira, do Estúdio Pedrita, mostram trabalhos novos feitos com aparas de azulejos descontinuados.

"Lost and Found", patente na galeria Underdogs, surge no seguimento do trabalho que a dupla tem feito nos últimos anos de composição de imagens com recortes de azulejo, que criam recorrendo ao espólio de azulejos industriais descontinuados deixado pelo avô de Pedro, Joaquim Cortiço.

Desta vez, a dupla trabalhou "em cima de fotografias que, de alguma maneira, eram descartadas e perdidas" e que iam ter com eles.