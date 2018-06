Actualidade

A saída de bolsa do BPI foi hoje aprovada em assembleia-geral de acionistas com mais de 99% dos votos expressos, assim como a limitação da distribuição de dividendos e a redução do número de administradores.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco informa terem estado presentes ou representados na reunião magna de hoje 26 acionistas representativos de 95,08% do capital, tendo a proposta do CaixaBank de perda da qualidade de sociedade aberta do BPI sido aprovada por 99,26% dos votos expressos.

O segundo ponto da ordem de trabalhos - uma proposta do CaixaBank de redução de 20 para 18 dos membros do Conselho de Administração (CA) no mandato 2017-2019 (na sequência da renúncia, em maio, dos administradores Vicente Tardio e Carla Bambulo) - foi aprovado por 99,99% dos votos expressos.