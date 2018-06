Actualidade

O Carnide Clube, em Lisboa, lançou hoje uma petição pública online contra a ação de despejo que foi alvo a sede social que ocupa desde 1928, numa iniciativa que conta com o apoio da Junta de Freguesia local.

"Somos uma instituição de utilidade pública com quase 100 anos e fomos surpreendidos em abril com esta tentativa de despejo para 31 de agosto, contra a qual vamos lutar com todas as forças", afirmou Tânia Estronca, presidente do Carnide Clube, em comunicado.

A responsável referiu que o principal objetivo é conseguir que a Câmara Municipal de Lisboa "faça a expropriação por interesse público do espaço".