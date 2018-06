Brexit

O chefe das negociações do Brexit da União Europeia (UE) com o Reino Unido, Michel Barnier, reiterou hoje que persistem "enormes e sérias divergências" entre Bruxelas e Londres, nomeadamente sobre a questão das Irlandas.

"Houve progressos, mas persistem enormes e sérias divergências, particularmente sobre a Irlanda e a Irlanda do Norte", disse Barnier, à entrada para o segundo e último dia do Conselho Europeu.

Num formato a 27, os líderes da UE fazem hoje mais um ponto de situação sobre as negociações com o Governo britânico sobre os termos da saída do Reino Unido.