Actualidade

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e mais 50 entidades sociais vão entrar no capital do banco Montepio, disse hoje o presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, Tomás Correia, numa cerimónia em Lisboa.

Contudo, esse investimento ainda não foi formalizado hoje, mas apenas anunciado, sendo que não foi indicado por Tomás Correia qual participação que agora será já alienada e o investimento feito, isto apesar de a administração da Associação Mutualista Montepio Geral ter autorização para alienar até 2% do capital da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG).

Para já, apenas é público que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa entrará com 75 mil euros, como já disse o provedor, Edmundo Martinho, em declarações à TVI, enquanto das outras instituições da economia social de todo o país (nomeadamente misericórdias) não é conhecido o investimento de cada uma no capital do banco Montepio.