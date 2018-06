Actualidade

A quinta edição do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous vai decorrer de 25 a 28 de julho, em Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão, com um total de dez espetáculos de circo contemporâneo de entrada gratuita.

Ao todo, são 21 apresentações de uma dezena de espetáculos, o que inclui três estreias absolutas e quatro estreias nacionais, além de várias atividades paralelas de formação, a cargo do Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC), e uma mostra de obras para programadores internacionais.

A abertura do evento, no dia 25, está a cargo da companhia sul-americana El Nucleo, que apresenta "Somos" em estreia nacional no Rossio da Sé, em Braga, pelas 22:00, com dois acrobatas inspirados "por temas como o encontro, a solidão e o lugar de todos no mundo", sendo que a obra é reposta no dia 27, na Praça D. Maria II, em Famalicão.