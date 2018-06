Actualidade

A programação do gnration, em Braga, para julho, agosto e setembro, tem cinema, música e artes visuais, com nomes como Dead Combo, Spectrum, Rizan Said, Norberto Lobo, Bateu Matou, Bruno Pernadas "e muito mais", anunciou hoje aquele centro cultural.

Em comunicado enviado à Lusa, o gnration destaca ainda um palco gratuito para "o maior evento da cidade" (a Noite Branca), um ciclo de jazz, outro de cinema e a nova instalação audiovisual na galeria INL - Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, ao abrigo programa Scale Travels, iniciativa que alia arte e nanotecnologia, a cargo de Matthew Biederman, que apresentará "All The Way Down", de 13 julho a 06 de outubro.

O programa começa com a quarta edição do Julho é Jazz, ciclo que apresenta "algumas das melhores figuras do jazz contemporâneo internacional e nacional". Os primeiros a apresentarem-se serão os norte-americanos The Bad Plus (12 julho), seguidos de Pulverize The Sound - Peter Evenas, Tim Dahl, Mike Pride (13 julho).