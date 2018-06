Actualidade

O presidente do MPLA, no poder em Angola, defendeu hoje a realização de um "debate franco" sobre o reajuste do Plano de Desenvolvimento Económico e Social, durante o congresso extraordinário de 08 de setembro, que marcará a sua saída.

A posição foi assumida por José Eduardo dos Santos, ex-chefe de Estado angolano, no discurso de abertura da reunião extraordinária do Comité Central do Partido Popular de Libertação de Angola (MPLA), para preparar o congresso.

"Resta-nos muito pouco tempo para esse magno ato, que marcará, não só, a conclusão do processo de transição política na presidência do MPLA, mas será também uma oportunidade para se definir, por meio de um debate franco, a estratégia para reafirmar ou reajustar o Plano de Desenvolvimento Económico e Social para a implementação do programa do Governo aprovado no último congresso do MPLA", disse.