Actualidade

A Assembleia da República aprovou hoje por unanimidade um projeto de lei do PS para agravar as penas relacionadas com casos de violação da intimidade da vida privada na Internet, como a chamada pornografia de vingança.

O diploma foi aprovado na especialidade, em 14 de junho, na Comissão de Assuntos Constitucionais, com os votos do PSD, PS, PCP, BE e CDS-PP, com uma pequena alteração sugerida pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) que a bancada do PSD propôs.

Além das fotografias e filmagens, foi incluído o som na divulgação de "dados pessoais" de forma indevida através da Internet, segundo a sugestão da CNPD, no parecer enviado à Assembleia da República.