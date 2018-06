Actualidade

O Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) aprovou, hoje, por aclamação, a candidatura do atual vice-presidente do partido e chefe de Estado angolano, João Lourenço, ao cargo de presidente do partido.

A informação consta do comunicado final da terceira sessão extraordinária do Comité Central, realizada hoje em Luanda, sob orientação do presidente do partido, José Eduardo dos Santos.

A reunião serviu para, entre outros assuntos, analisar a candidatura do também Presidente da Republica, João Lourenço, e preparar o congresso extraordinário.