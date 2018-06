Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou hoje o antigo comissário europeu António Vitorino pela sua eleição, por aclamação, para o cargo de diretor-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM).

"Portugal continua a assumir as suas responsabilidades na gestão global das migrações com a eleição de António Vitorino para diretor-geral da OIM (Organização Internacional para as Migrações), que felicito calorosamente", escreveu o líder do executivo português na rede social Twitter.

O candidato português a diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, António Vitorino, passou as primeiras três rondas da votação de hoje e foi consagrado na quarta ronda.