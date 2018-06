Actualidade

O Governo e as confederações empresariais estão a fazer um levantamento dos encargos para as empresas da aplicação em Portugal das novas regras europeias da proteção de dados, em vigor desde 25 de maio, anunciou hoje fonte do Governo.

"Estamos neste momento a fazer com as confederações patronais uma avaliação dos encargos da aplicação do regulamento [Geral da Proteção de Dados - RGPD, em vigor em toda a União Europeia desde maio]", disse o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Tiago Antunes, na abertura da conferência 'Internet e Dados Pessoais: Que futuro?' organizada pela Lusa.

Tiago Antunes, à margem da conferência, explicou que o Governo, antes de aprovar qualquer decreto-lei, mede os seus impactos e avalia de forma quantificada os encargos que o diploma gera ou permite poupar.