O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje António Vitorino pela sua eleição para diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), bem como o Governo e a diplomacia portuguesa.

Segundo uma nota divulgada no portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "falou com o doutor António Vitorino, que felicitou calorosamente pela sua eleição, por aclamação, para diretor-geral da OIM", organização com 169 Estados-membros integrada no sistema das Nações Unidas.

"O chefe de Estado felicitou igualmente o Governo, nomeadamente o primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros, e a diplomacia portuguesa por mais este excelente resultado, que confirma e reforça o papel do nosso país na cena internacional", lê-se na mesma nota.