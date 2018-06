Actualidade

Os trabalhadores da Servirail cumprem hoje o segundo dia de greve nos bares e restaurantes dos comboios de longo curso e aprovaram a continuação do protesto no sábado, em defesa de aumentos salariais, anunciou o sindicato que convocou a greve.

"A paralisação continuou hoje com uma grande adesão e apenas trabalharam dois trabalhadores do quadro e dois temporários", disse à agência Lusa o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares, Francisco Figueiredo.

Segundo o sindicalista, os trabalhadores em greve reuniram-se em plenário durante a manhã, em Lisboa e no Porto, e aprovaram por unanimidade continuar a paralisação no sábado.